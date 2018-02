"Stressfrei Bauen - Tipps vom Bausachverständigen" heißt der Fachvortrag, den am Sonnabend 60 Zuhörer auf der Baumesse hören wollen. Die meisten Besucher sind Paare zwischen 30 und 45 Jahren und gespannt auf die Hinweise des selbst ernannten "Bauarztes", des Schadensgutachters Falk Schneider. So auch Hans Hoffmann. Der Pirnaer will mit seiner Partnerin ein Haus bauen und bereitet gerade den Baustart vor. "Die größte Sorge ist, dass das Haus nicht so wird, wie wir uns das vorstellen und dass wir danach hohe Kosten haben", sagte der Messebesucher. Der Bauingenieur und Sachverständige Falk Schneider empfiehlt angehenden Bauherren, vorab möglichst viele Fragen zu stellen und sich intensiv zu informieren. Schließlich sei ein Bau eine Investition fürs Leben.

Der gesunde Menschenverstand kann sehr viel verstehen - auch ohne Bauingenieur zu sein. Falk Schneider Bauingenieur und Sachverständiger für Gebäudeschäden

Ob Schornsteinfeger beim Hausbau Glück bringen? Baugutachter raten lieber zu Sachverstand. Bildrechte: creatyp/Hendrik Meyer "Es ist in Deutschland nicht verboten, sich dumm zu stellen. Fragen Sie! Fragen Sie, bis Sie alles verstanden haben." Das Bauchgrummeln, das sich schon lange vor Problemen und Diskussionen einstelle, dürfe man niemals überhören. Bauherren sollten sich vor und während ihres Baus Rat von Experten holen und möglichst von Gutachtern begleiten lassen, meinte der Burkhardtsdorfer.

Tipps gegen Stress beim Bauen hatte der Bauingenieur Falk Schneider in seinem Vortrag parat. Bildrechte: MDR/Kathrin König Ein weiterer Stressfaktor für viele Häuslebauer sei Zeitdruck. "Druck aufzubauen gegenüber den Baufirmen nützt gar nichts. Dann entsteht nur Pfusch", sagte der Baugutachter. Er warnte aber auch vor zu viel persönlichem Druck, den man sich mit zu knappen Terminen im Bauablauf oder beim Einzugstermin mache. Er wies die Zuhörer darauf hin, dass Fehler und Baupfusch meist "nie aus purer Böwilligkeit" heraus entstünden. Meist passieren den Handwerkern und Baufirmen Fehler aus Betriebsblindheit oder Desinteresse.

Vor dem Schaden klug sein und sich Rat holen, bevor ein Bauprojekt startet, empfiehlt der Ingenieur und Architekt Ulrich Graf aus Freital. Bildrechte: MDR/Kathrin König "Klug ist der beraten, der sich nicht selbst überschätzt", meinte der unabhängige Bauherrenberater vom Bauherrenschutzbund, Ulrich Graf. Der gemeinnützige Verbraucherschutzverein hilft seinen Mitgliedern bei Problemen vor und während des Bauens. Auch Graf riet allen, sich rechtzeitig zu informieren und nichts zu überstürzen. "Man sollte sich keinen Druck machen und zu einem bestimmten Termin unbedingt in sein Haus müssen. Das verursacht zusätzlichen Stress."

Die Marktmacht wird ausgespielt. Ulrich Graf Unabhängiger Bauberater aus Freital

Am häufigsten hilft der Bauherrenschutzbund, weil Termine nicht eingehalten werden oder es in der Bauplanung hakt. Weil Baufirmen und Handwerker bundesweit volle Auftragsbücher haben, hat der Verein in den vergangenen Monaten einige Veränderungen zu Lasten der Häuslebauer festgestellt. Auffällig sei, dass viele Firmen Aufträge annähmen, aber es gar nicht schaffen sie rechtzeitig abzuarbeiten. "Und die Bereitschaft größerer Firmen hat nachgelassen, auf Wünsche der Bauherren Rücksicht zu nehmen", kritisierte Ulrich Graf

Dabei gelte der Leitsatz "der, der bezahlt, bekommt" immer noch, merkte Gutachter Falk Schneider an und ermutigte seine Zuhörer, beim Thema Bauen nicht nur an Schäden und Stress zu denken. "Es gibt auch sehr viel Gutes am Bau." Schneiders Vortrag hatte sich Melanie Schuster aufmerksam angehört. In einem Jahr will sie mit ihrem Partner ein Haus bauen. Am Ende sagte sie: "Wir haben viele Ideen erhalten. Ich bin aber realistisch, dass auch wir Probleme bekommen werden."

Hört sich geduldig die Fragen und Sorgen von künftigen Bauinteressentinnen an: der selbsternannte "Bauarzt" und Bausachverständige Falk Schneider aus Chemnitz. Bildrechte: MDR/Kathrin König