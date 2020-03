Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dresden am Donnerstag einen Haftbefehl gegen einen 36 Jahre alten Mann erlassen. Dem Beschuldigten wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft schwerer sexueller Missbrauch von Kindern zur Last gelegt. Er soll sich in 97 Fällen an einem 12-jährigen Mädchen vergangen haben, mit dem der Beschuldigte nach Erkenntnissen der Ermittler eine Beziehung geführt hatte. Die Taten sollen im Zeitraum August 2019 bis Mitte März 2020 begangen worden sein.