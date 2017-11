„Wir haben einen Plan“, sagte Sachsens neuer Kultusminister Frank Haubitz am Mittwochmorgen im Sachsenradio. Er will kämpfen und setzt bei seiner Mission auf die Unterstützung des Finanzministers. Ganz oben auf seiner Agenda steht die Verbeamtung der Lehrer. „Wenn überall in Deutschland verbeamtet wird und deshalb die fertigen Lehramtsstudenten Sachsen verlassen, müssen wir umdenken. Die Verbeamtung ist notwendig, um weiter wettbewerbsfähig zu sein“, sagte Haubitz.