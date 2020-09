Vor Bekanntgabe des Zwischenberichts zu möglichen Standorten für die Atommüll-Endlagerung am Montag durch die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat der sächsische Physiker und Professor am Helmholtz-Zentrum in Dresden-Rossendorf, Roland Sauerbrey, für Sachlichkeit geworben. "Wir stehen noch ganz am Anfang und es geht im Wesentlichen um Daten und Fakten." Eine starke Politisierung des Prozesses sei aus seiner Sicht gegenwärtig weder erforderlich, noch für die potenziell Betroffenen hilfreich, sagte er. Der Physiker gehört einem 18-köpfigen nationalen Begleitgremium an, das die Behörden im Auswahlverfahren berät und kontrolliert.