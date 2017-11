Wir sollten aufhören, immer zu jammern, wenn wieder ein Großkonzern eine verlängerte Werkbank bei uns zugemacht hat. Sinnvoller ist es, unseren eigenen Mittelstand massiv zu stärken. Das sind ortsgebundene Unternehmen, oft auch Familienunternehmen, deren Inhaber in der Region leben und auch hier bleiben werden. Allerdings haben die manchmal das Problem, dass sie den Mitarbeitern nicht ganz so hohe Löhne zahlen können wie zum Beispiel Siemens. Deshalb glaube ich, dass es klüger wäre, wenn die Staatsregierung sich jetzt darum kümmern würde, dass Übergangslösungen gefunden werden. Damit Mitarbeiter von Siemens zu Mittelständlern wechseln und dort ihre Arbeitskraft wirklich entfalten können. Mit Steuermehreinnahmen von 200 Millionen Euro wäre es möglich, derartige Programme aufzulegen.

Ich bin in ganz Sachsen unterwegs und sehe überall tüchtige Unternehmer, übrigens auch in Ostsachsen. Und diese sind auf der Suche nach guten Fachleuten. Wenn man davon ausgeht, dass sich Siemens die besten geholt hat, ist die Situation auch eine Chance. Wir können sofort anfangen, unsere 2.000 Unternehmen in Sachsen zu kontaktieren, die im Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft organisiert sind, weil wir die Bedürfnisse der Unternehmer genau kennen. Während nämlich die Arbeitsagenturen aufgrund der guten Bilanzen auf dem Papier immer den Eindruck erwecken, als wäre nichts zu tun, stimmt das in der Realität oft nicht. Die Firmen suchen händeringend Fachkräfte, weil sie wachsen wollen. Die Siemens-Mitarbeiter wären eine Industrielösung für den Freistaat. Und das nicht für irgendjemanden, dem es eigentlich egal ist, wer hier für ihn arbeitet, sondern für die heimische Wirtschaft.