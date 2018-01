Das Universitätsklinikum in Dresden hat am Montag einen hochmodernen Hybrid-OP in Betrieb genommen. Das Besondere an diesem zwei Millionen Euro teuren Operationssaal: Er beherbergt eine der weltweit modernsten Angiographieanlagen. Mit Computerhilfe und einem hochbeweglichen Roboterarm werden Patient und Aufnahmegerät in die optimale Position für Diagnosebilder und/oder den Eingriff gebracht. Zudem liefert die Röntgenanlage trotz einer geringeren Strahlendosis und einer geringeren Menge Kontrastmittel schärfere Bilder als ältere Geräte.

Mit dem neuen Hybrid-OP stoßen wir die Tür zu einer neuen Epoche der Chirurgie weit auf. Die intelligente Vernetzung moderner Bildgebungsverfahren mit allen anderen Geräten sorgt dafür, dass wir noch präziser, sicherer und dabei noch schonender operieren können. Prof. Jürgen Weitz Direktor der Klinik für Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie am Uniklinikum Dresden

Schnell, schonend, minimalinvasiv

Mit Computerhilfe können die Chirurgen die Patienten schneller, zielgenauer und schonender operieren. Bildrechte: MDR/Universitätsklinikum Dresden Der Clou an der Hightech-Anlage: Bei Bedarf können auch dreidimensionale Aufnahmen von Blutgefäßen angefertigt werden. Und ein weiterer Vorteil für Patienten und Chirurgen: Während der Operationen sind laufend Röntgenkontrollen möglich, ohne den Raum wechseln zu müssen. Hauptnutzer des neuen Hybrid-OPs sind die Gefäßchirurgen. Sie können hier beispielsweise lebensgefährliche Erweiterungen der Hauptschlagader schnell und patientenschonend behandeln. So hilft eine Navigationssoftware den Chirurgen, Gefäßprothesen wie Stents zügig zum Einsatzort zu führen und bestmöglich zu platzieren. Aber wie Klinik-Direktor Jürgen Weitz betont, werden neben Patienten mit Gefäßproblemen auch Krebskranke von der neuen Anlage profitieren. Bei ihnen können bestimmte Tumore nun minimalinvasiv entfernt werden, also ohne große OP-Öffnungen.

Ein ganzes Haus voll modernster OP-Technik

Der neue Hybrid-OP in Dresden wird nicht der einzige bleiben. Bildrechte: MDR/Tom Hermann Und der jetzt eingeweihte hochmoderne OP-Saal bleibt nicht der einzige am Dresdner Uniklinikum. Im Herbst wird ein ganzes OP-Zentrum mit insgesamt 17 Sälen eröffnet. In dem 130 Millionen Euro teuren Neubau sind unter anderem ein zweiter Hybrid-OP sowie zwei Operationssäle untergebracht, die direkt an einen sterilen, mit einem Magnetresonanztomographen ausgestatteten Raum angebunden sind. Damit werde die schon jetzt große Bandbreite chirurgischer Eingriffe am Dresdner Uniklinikum weiter wachsen, erklärte der medizinische Vorstand Michael Albrecht.

Was ist Angiographie? Angiographie ist ein bildgebendes Diagnoseverfahren für Blutgefäße. Dafür werden meist Röntgen, Computertomographie oder Magnetresonanztomographie eingesetzt. Den Patienten wird dabei ein Kontrastmittel gespritzt, damit die Gefäße besser zu erkennen sind. Sind die Ergebnisse nicht genau genug, kommt eine digitale Subtraktionsangiographie zum Einsatz. Dabei werden feine Drähte und Katheter in die zu untersuchenden Blutgefäße eingeführt. Dabei können bei Bedarf zum Beispiel Gefäßverschlüsse oder Engstellen sofort behandelt werden. Quelle: Uniklinikum Dresden

Mit diesem Bedienpult wird der Roboterarm des Angiographen am Dresdner Uniklinkum gesteuert. Bildrechte: MDR/Tom Hermann Was ist ein Hybrid-OP? In einem Hybrid-OP werden Bilddiagnose- und Operationsmöglichkeiten vereint. Das bedeutet, der OP-Saal ist zusätzlich zum Beispiel mit einem Röntgenapparat und/oder einem MRT ausgestattet. So können während einer Operation Röntgenaufnahmen erstellt, aber auch umgekehrt unmittelbar bei oder nach der Diagnose Eingriffe vorgenommen werden, ohne den Patienten umlagern zu müssen. Quelle: Uniklinikum Dresden

