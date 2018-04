Mehr als jeder vierte Lehrling in Deutschland bricht seine Ausbildung ab. Nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" sind im Jahr 2016 gut 146.000 Ausbildungsverträge vorzeitig aufgelöst worden. Damit ist die Abbrecherquote so hoch, wie seit Anfang der 1990er-Jahre nicht mehr, heißt es unter Berufung auf den Entwurf für den Berufsbildungsbericht 2018. "Das Ergebnis ist für uns nicht überraschend, sondern eine Entwicklung, die sich seit Jahren hält", sagte der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden, Andreas Brzezinski.

Abbrecherquoten in Sachsen zwischen 20 und 25 Prozent

In den vergangenen Jahren habe sich die Quote der vorzeitig aufgelösten Lehrverhältnisse im Kammerbezirk Dresden konstant bei etwas mehr als 20 Prozent bewegt. "Daraus kann man aber nicht schließen, dass all diese jungen Menschen ihre Lehre im Handwerk abgebrochen haben. In vielen Fällen entsteht ein Anschlussvertrag, weil der Azubi nur den Betrieb oder den Handwerksberuf gewechselt hat", erklärte Brzezinski. Sein Kammerbezirk ist für Dresden und die Landkreise Bautzen, Görlitz, Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zuständig.

Alle lieben Törtchen, aber keiner will mehr Konditor/in oder Fleischer/in werden. Bildrechte: Colourbox.de Das bestätigt auch die IHK Dresden: "Die Quote der gelösten Ausbildungsverträge über die gesamte Lehrzeit hinweg beträgt auch im IHK-Bezirk Dresden in etwa ein Viertel, und hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Mit Abstand die meisten Abbrüche sind innerhalb der Probezeit bzw. im Laufe des ersten Lehrjahres zu verzeichnen und gehen mehrheitlich von den Auszubildenden selber aus", sagte IHK-Sprecher Lars Fiehler. Er wies allerdings darauf hin, dass 90 Prozent der Lehrabbrecher in einen anderen Beruf wechseln, "und somit dem Ausbildungssystem nicht verloren gehen".

Ja karger die Vergütung, desto geringer der Durchhaltewillen

Besonders viele Auszubildende brechen laut Berufsbildungsbericht ab, die Koch, Restaurantfachkraft oder Friseur werden wollen. In diesen Gruppen höre etwa jeder Zweite vor der Abschlussprüfung auf. Am höchsten jedoch sei der Anteil der Abbrecher bei angehenden Sicherheits-Fachkräften mit 50,6 Prozent, am niedrigsten mit 4,1 Prozent bei Azubis, die Fachangestellte in der Verwaltung werden wollen, heißt es im Bericht. "Dort, wo die Vergütung besonders niedrig ist, sind die Abbrecherquoten extrem hoch", sagte dazu die Vizechefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Elke Hannack.

Was heißt unpopulärste Ausbildungsberufe? Das sind die Ausbildungsplätze, die 2017 am seltensten von Azubis in Sachsen gewählt worden sind - trotz Offerten der Ausbildungsbetriebe.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Als schlechtbezahltester Ausbildungsberuf gilt der Maßschneider, wo Lehrlinge durchschnittlich nur 275 Euro im ersten Jahr bekommen. Auch Fleischer-Lehrlinge können mit durchschnittlich 409 Euro im Monat keine großen Sprünge wagen. Wenn sie bei kleinen Betrieben lernen, liegt das Lehrgeld im ersten Jahr bei etwa 300 Euro. In diesem Bereich bewegen sich auch die Ausbildungsvergütungen von Konditoren, nämlich zwischen 265 und 430 Euro im ersten Lehrjahr.

Falsche Vorstellungen und Probleme im Betrieb

Anstelle der Ausbildungsvergütung nennt der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden, Andreas Brzezinski andere Gründe, die zur vorzeitigen Beendigung von Lehrverhältnissen führen. "Unserer Erfahrung nach sind es oftmals falsche Vorstellungen über das Berufsbild oder individuelle Probleme mit dem Betrieb. Die Höhe der Ausbildungsvergütung ist dagegen eher selten Auslöser. Diese ist im Vorfeld bekannt, während es die Inhalte der Ausbildung oder der Ausbilder oft nicht sind." Auch würde die sogenannte 'Generation Z', die aktuell ins lehrlingsfähige Alter kommt, generell dazu tendieren, sich später festzulegen.

Verringern ließe sich die Abbrecherquote nur mit mehr Informationen und Erfahrungen in der Berufsorientierung. Ganz praktisch nennt Handwerkskammer-Geschäftsführer Brzezinski Praktika, Schnuppertage in Betrieben, Ferienjobs und Berufsorientirung in den Schulen.