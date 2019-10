Ob es bis 2025 wird, weiß ich nicht. Wir kommen deutlich langsamer voran als wir gehofft haben. Das ist schon so, wie es der ADFC sagt. Es gibt neben kleinteiligen Maßnahmen ziemlich dicke Brocken, wie zum Beispiel die Planungen für die Königsbrücker Straße. Einige der noch offenen Maßnahmen sind planerisch vorbereitet, einige noch nicht. Vor etwa anderthalb Jahren sind wir erstmal arbeitsfähig geworden – da haben wir die sieben Stellen in unseren Ämtern besetzt bekommen, die im Radverkehrskonzept beschlossen worden sind. Jetzt stellen wir fest: Eigentlich bräuchten wir noch mehr Planer, um in dem Tempo voranzukommen, das wir gerne erreichen würden. Vielleicht sind wir in Sachen Personalbedarf zu zaghaft rangegangen. Viele Maßnahmen sind ganz kleinteilig und enorm aufwändig in der Abstimmung. Stichwort Denkmalschutz, Umwelt, Grünflächen und Beteiligung von Bürgern – sehr viele unterschiedliche Thematiken sind betroffen. Es ist nicht so einfach, wie man das am Anfang denkt. Das Büro, das das Konzept erarbeitet hat, hat die Maßnahmen nur abstrakt beschrieben. Sie haben sich als deutlich komplexer in der praktischen Umsetzung entpuppt.