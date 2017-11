Das Amtsgericht Meißen hatte in einem aktuellen Verfahren zur Meinungsfreiheit eine Beleidigungsklage auf dem Tisch. Der Ex-Grünenpolitiker Andreas Vorrath musste sich verantworten, weil er den CDU-Stadtrat Jörg Schlechte als "CDU-Rassisten" bezeichnet hatte. Außerdem hatte er in seinem Facebook-Post am 11. September 2016 auch den Kabarettisten Uwe Steimle als "völkisch-antisemitischen Jammer-Ossi" bezeichnet.