Das Jugendzentrum "Amichai" Frankfurt am Main hat den diesjährigen Show-Wettbewerb "Jewrovision" gewonnen. Den Siegerpokal bekamen die Jugendlichen in Der Nacht zum Sonntag in Dresden vom Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, überreicht. Auf den zweiten Platz kam die Gruppe "Or Chadach" aus Mannheim. Platz drei belegte "Chai" aus Hannover. Beim größten Tanz- und Gesangswettbewerb für jüdische Jugendliche in Europa waren den Angaben zufolge rund 1.200 Teilnehmer, zahlreiche prominente Gäste und Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert dabei. Zentralratspräsident Schuster würdigte die Teilnehmer, die "gestärkt in ihrer jüdischen Identität und bestärkt durch ein großes Gemeinschaftsgefühl" in ihre Gemeinden zurückkehrten und dort "zu einem vielfältigen modernen Judentum" beitrügen.