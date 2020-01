Der Sicherheitsfirma waren nach eigenen Angaben Schmuckstücke aus dem Einbruch im Dresdner Grünen Gewölbe von Unbekannten angeboten worden. Diese verlangten demnach in E-Mails neun Millionen Euro für die Juwelen. CGI hatte diese Informationen nach eigener Aussage an die Dresdner Staatsanwaltschaft als zuständige Ermittlungsbehörde weitergeleitet. Die Behörde dementierte jedoch zunächst, von der israelischen Firma kontaktiert worden zu sein.

Jetzt erklärte der als Pressesprecher der Staatsanwaltschaft fungierende Schmidt, CGI habe die E-Mail an sein persönliches Postfach geschickt. Er sei allerdings im Urlaub gewesen, worüber die Firma durch eine automatische Abwesenheitsmitteilung auch informiert worden sei. Diese Mitteilung habe die Kontaktdaten der Vertreter in der Pressegeschäftsstelle enthalten. Telefonisch sei seine Abwesenheit nochmals bestätigt worden, sagte Schmidt, aber: "Die Mails wurden von der Firma in der Folge leider weder an das Pressepostfach, auf das mein Vertreter während meiner Abwesenheit permanent Zugriff hat, noch direkt an die zuständigen Ermittler übersandt."