Beim spektakulären Einbruch in das Schatzkammermuseum am 25. November 2019 hatten die Täter historische Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten von unschätzbarem Wert erbeutet. Knapp ein Jahr später nahm die Polizei in Berlin drei Verdächtige fest. Die 23 und 26 Jahre alten Männer gehören zur bekannten arabischstämmigen Remmo-Großfamilie. Zwei jeweils 21 Jahre alte Zwillingsbrüder des Clans konnten bei der Razzia entkommen. Einer der Männer wurde im Dezember 2020 gefasst. Nach dem anderen wird international gefahndet. Zur im November 2020 ausgelösten Fahndung gehen vereinzelt Hinweise weiter ein, so die Staatsanwaltschaft. Bis Anfang dieser Woche waren es insgesamt 216. Aber: "Zielführend für die Festnahme war keiner davon", sagte der Staatsanwaltschaftsprecher.