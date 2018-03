Die Justizvollzugsanstalt in Zeithain bleibt länger in Betrieb als geplant. Wie die Landesregierung mitteilte, wird das Gefängnis mit 395 Haftplätzen bis 2026 in Betrieb bleiben. Ursprünglich sollten die Zeithainer Insassen 2020 zusammen mit denen aus dem alten Gefängnis in Zwickau in das neue Großgefängnis in Zwickau Marienthal umziehen. Jedoch sei der Neubau zu klein, um die rund 600 Gefangenen aus den beiden JVAs aufzunehmen.