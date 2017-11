Sieger und ausgewählte Wettbewerbsbeiträge zum Deutschen Karikaturenpreis 2017

Mit seiner "Rettungskasse" überzeugte Kai Flemming als "Bester Newcomer". In der Jurybegründung heißt es dazu: "Das Bild zeichnet die Gegenwart aus und trifft das Motto perfekt. Kai Flemming malt lustvoll und stilecht dürre Figuren, die gleich nebenan wohnen könnten und sich nie als Lösung eines Problems, sondern immer nur als Problem verstehen. Am Ende heißt seine Lösung: Rette sich wer kann. Aber es fehlt wieder etwas, diesmal die Gasse. Seine Idee ist witzig, aber zugleich tief philosophisch und trifft mitten in die Zeit. Und da er erst seit wenigen Jahren die Karikatur als seinen Lebenszweck wieder-entdeckte, entschied sich die Jury: Weg frei für Kai Flemming, der mitten im Leben etwas Neues angefangen hat und somit noch mal zum Nachwuchs gehört. Diesmal steht er ganz vorn an der Schlange und erfährt den Preis als Erster." Bildrechte: Deutscher Karikaturenpreis 2017/Flemming