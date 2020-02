Die Ansage ist selbstbewusst: "Wir.Machen.Klima" heißt das Motto der zweiten sächsischen Klimakonferenz für Schüler, die in diesen Minuten im Hörsaalzentrum der TU Dresden gestartet ist. Landesschülerrat und Staatsregierung haben rund 600 Schüler aus dem Freistaat eingeladen, sich in Workshops und Panels mit den Themen Schule, Mobiliät, Konsum, Energie und ihrem Einfluss auf den Klimaschutz zu beschäftigen.

Die zweite Klimakonferenz - die erste fand 2019 statt - soll aus Sicht des Landesschülerrates vor allem ein Schritt in Richtung Praxis sein. "Auf der ersten Klimakonferenz haben wir Forderungen der Schüler eingesammelt", sagte Schülerratsvorsitzende Joanna Kesicka. 54 Ideen, Anliegen und Aufträge an die Landesregierung kamen zusammen. In diesem Jahr soll es zum einen ein "Update" geben, welche davon schon umgesetzt wurden, so Kesicka. Zum anderen sei die diesjährige Klimakonferenz "ein Angebot an alle, die aus ihren Ideen konkrete Projekte vor Ort machen wollen", sagte Kesicka MDR SACHSEN. Schülerinnen und Schüler könnten sich mit sächsischen Initiativen und Projektpartnern vernetzen.