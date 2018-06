Im Fruchthof Meißen in Stauda sind 100 Kilogramm reines Kokain gefunden worden. Ein Sprecher des Zollfahndungsamtes Dresden sagte, der Marktwert der Drogen liege bei etwa 7,5 Millionen Euro. Das Rauschgift befinde sich derzeit noch im Labor und werde untersucht. Woher es stammt und wer es bekommen sollte ist noch unklar. Festnahmen gab es bisher nicht. Das Kokain befand sich in Bananenkisten. Es war zu Pfingsten in dem Fruchthof in Stauda entdeckt worden.

Außenansicht des Fruchthofes Meißen. Bildrechte: Tino Plunert