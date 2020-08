Fahrräder ausleihen und wieder zurückgeben - dafür gibt es in jeder größeren Stadt Angebote. In Radeberg jedoch kann man sich ein Radl kostenfrei ausleihen und drei Tage lang nutzen. Eine städtisch-kirchliche Initiative namens "FahrRadeberg" ermöglicht diese Gratis-Ausleihe. Nachdem wegen der Corona-Einschränkungen ein halbes Jahr lang Pause war, haben die Stationen nun wieder geöffnet. Auf dem Bahnhofsvorplatz, am Freibad, im Radeberger Stadtzentrum und am Stadion kann sich jeder ein orangefarbenes Fahrrad ausleihen. Im vorigen Jahr zählten die Ehrenamtlichen 200 Ausleihen.

Die kirchliche Initiative bekommt die Fahrräder von Spendern und arbeitet sie für die Ausleihe auf, erklärt Gert Loose. Der 67 Jahre alte Rentner ist einer von fünf Senioren, die die Bikes reparieren, orange spritzen lassen und Instand halten. Die Werkstatträume in der Oststraße nutzen sie kostenfrei von der Stadt. "Wir bekommen auch Unterstützung von einem Lackierzentrum in Radeberg", sagt Loose.

Jedes aufgearbeitete Fahrrad bekomme eine Nummer und Notizen zur Herkunft und Reparaturdaten. "Manche Räder werden auch gegen eine Spende an Bedürftige abgegeben. Andere wurden zu Kirchgemeinden in Rumänien gebracht", sagt Hans Krauß, der früher als selbstständiger Bürotechniker gearbeitet hat.

Die Stadt kann man in Radeberg mit kostenlosen Fahrrädern erkunden. Bildrechte: dpa

Vor fünf Jahren hatte Gert Loose in einer Kirchenzeitung über kostenlose Fahrradleihstationen im Münsterland gelesen. So etwas wollte der ehemalige Elektroingenieur in Radeberg auch aufziehen und dabei etwas für die Umwelt tun. Sein Motto: Fahrräder sollten nicht auf dem Schrott landen, sondern weiter genutzt werden. "Schnell schritten Mitglieder von sechs Radeberger Kirchgemeinden zur Tat. Wir haben uns mit der Stadt und dem Ordnungsamt zusammengetan", erinnert sich Loose an die Anfänge. Den ökumenischen Zusammenhalt der Kirchgemeinden in der Stadt nennt er "ziemlich gut".