Dabei ist die Dresdner Philharmonie als exklusiver Hauptmieter des Saals sehr zufrieden. Die sogenannte Weinberg-Architektur mit ihrer in Richtung Saalmitte verlagerten Bühne und den umgebenden, ansteigenden Zuschauerrängen sorgt bei klassischen Konzerten für eine nach Expertenansicht hervorragende Akustik. Dies hat sich nach den Worten von Philharmonie-Intendantin Frauke Roth in der Musikszene inzwischen bis ins Ausland herumgesprochen. Die Philharmoniker müssten mit ihrer Heimspielstätte keinen internationalen Vergleich mehr scheuen.

Was der Klassik zugutekommt, erweist sich jedoch bei anderen Veranstaltungen als Problem: Bei Lesungen und nicht-klassischen Konzerten wie Jazz und Pop beklagen viele Besucher einen sehr eingeschränkten Genuss. Je nach Sitzplatz seien Verständlichkeit und Höreindruck sehr unterschiedlich. Einer der Gründe ist laut Objektleitung, dass die Weinberg-Architektur des Saals mehr Resonanzflächen aufweist als die rechtwinklige Schuhkarton-Architektur.

Wie Steffen Meyer erläutert, wurde bei der Planung des Kulturpalastumbaus entschieden, die Saalakustik hauptsächlich für die klassische Musik der Philharmonie auszulegen. Bei anderen Veranstaltungsformaten sollte die Beschallungstechnik für einen Ausgleich sorgen, zum Beispiel bei den traditionellen Dixieland-Konzerten, Popmusik oder Lesungen. Dies funktioniert jedoch nicht wie gehofft. Meyer zufolge wurde zudem das Repertoire der Veranstaltungen im Nachhinein deutlich zugunsten von Unterhaltungsangeboten erweitert. Auch seien die Ansprüche von Künstlern wie Veranstaltern an die elektroakustische Technik deutlich gestiegen.

Im früheren Saal des Kulturpalastes musste dem klassischen Klang technisch auf die Sprünge geholfen werden. Hier im neuen Saal muss die elektroakustische Technik beim gesprochenen Wort und modernen Klängen nachhelfen. Bildrechte: dpa

Nun wird also nachgebessert. Derzeit laufen bereits Tests mit verschiedenen Anlagen, um die optimale Lösung für den Dresdner Kulturpalast zu finden. Philharmonie-Chefin Roth geht von Investitionskosten in Höhe von rund 250.000 Euro aus. Objektleiter Meyer erklärte dagegen, über Geld werde erst geredet, wenn man sich für ein konkretes Angebot entschieden habe. Was die derzeitige Technik gekostet hat, konnte er nicht sagen. Die anstehenden Kosten könnten Roth zufolge durch die Philharmonie komplett oder zum Großteil getragen werden. Möglich sei dies durch den unerwartet hohen Besucherzuspruch.