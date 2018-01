"Kami" haben die Künstler Bony Stoev und Sven Sauer ihr Projekt genannt, das von Freitag bis Sonntag auf dem Neumarkt in Dresden zu sehen ist. Der japanische Begriff bezeichnet Geister oder Götter, aber auch Emotionen wie Angst, Ehrfurcht und Faszination. In den Bann gezogen wurde das Duo von der Bildberichterstattung über Protestbewegungen und Demonstrationen weltweit.

Bilder lenken Denken

Der Sounddesigner Bony Stoev (links) lieferte den musikalischen Hintergrund für die Installation von Sven Sauer. Bildrechte: MDR/Christian Essler Besonders Sauer verfolgte deren Entwicklung und vor allem deren Darstellung in den Medien. Gibt es stereotype Bildmotive von Demonstrationen, die besondere Emotionen beim Betrachter auslösen, vielleicht auch sein Denken in eine bestimmte Richtung lenken? Die Kunstinstallation in Dresden kann als ein Antwortversuch angesehen werden. Sauer wählte besonders prägnante Motive und setzte die Charaktere künstlerisch um.

Emotionen beim Betrachter auslösen

Frauenkirche und Neumarkt in Dresden bilden eine eindrucksvolle Kulisse für das Kunstprojekt. Bildrechte: MDR/Christian Essler An einem von einem Kran gehaltenen Gestell hängen hintereinander durchsichtige Folienwände. An drei Abenden werden sie erleuchtet, füllen sich die Zwischenräume mit tränengasähnlichem Nebel, in denen fünf Gestalten erscheinen: dunkel gekleidet, die Gesichter von Masken verdeckt. Die Betrachter können unter anderem eine Frau mit Pflastersteinen in den Händen sehen oder auch einen Mann mit Tennisschläger - bereit, abgefeuerte Tränengasgranaten zurückzuschlagen. Verstärkt wird der Eindruck der Projektionen von Soundeffekten, die Stoev kreiert hat.

Über Kunst lässt sich streiten

Bei der ersten Vorführung stieß die Installation auf reges Interesse. Bildrechte: MDR/Christian Essler An drei Tagen, jeweils von 18 bis 22 Uhr, ist die Kunstinstallation hinter einer Barrikade aus Reifenstapeln zu sehen. Zum Auftakt am Freitagabend versammelten sich bereits zahlreiche Schaulustige auf dem Dresdner Neumarkt. Dieser ist offenbar ein Magnet für Künstler und ihre raumsprengenden Aktionen. Allerdings stießen die Projekte bisher häufiger auf Widerstand als auf Zustimmung.



So lud 2012 ein niederländischer Künstler unter dem Motto "Silent Sky" Menschen ein, sich eine halbe Stunde auf den Platz zu legen und in den Himmel zu schauen. 2015 rollte Kurt Fleckenstein aus Protest gegen Pegida mehr als 170 muslimische Gebetsteppiche auf dem Neumarkt aus. 2016 bevölkerten 63 "Wolfsmenschen" den Platz. 2017 gab es Pfiffe für das "Monument für Aleppo" von Manaf Halbouni - drei aufrecht stehende Busse. Und im nachfolgenden "Denkmal für den permanenten Neuanfang" sehen einige Menschen kein Kunstwerk, sondern eine Verschandelung des historischen Platzes.

Quelle: epd/MDR/stt