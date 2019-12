Ein unbekannter Kunstmäzen aus dem deutschsprachigen Raum lockt die Juwelendiebe vom Grünen Gewölbe in Dresden mit 1,3 Millionen Euro. Das teilte ein Privatdetektiv aus Bad Schwartau in Schleswig Holstein mit, der mit dem Angebot vertraut ist. Die Diebe sollen das Geld erhalten, wenn sie die Beute herausgeben. Dem Geldgeber gehe es ausschließlich darum, eine Zerstörung der Beute möglichst zu verhindern und die Schmuckstücke wieder an ihren angestammten Platz zu bekommen, hieß es. Im Falle eines Erfolges wolle der Mäzen seine Identität preisgeben.