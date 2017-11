Für die Ausbildung sächsische Jugendlicher bei den Jugendfeuerwehren bleibt ein hauptamtlicher Bildungsreferent wichtig. Auch wenn der zuständige Kommunale Sozialverband KSV den Antrag darauf bereits sechs Mal in Folge abgelehnt hat. "Wir werden auch den siebenten Antrag stellen und uns nicht abschütteln lassen", gibt sich Andreas Huhn auch am Ende seiner Amtszeit weiter kämpferisch. Der Dresdner war 20 Jahre lang in der Leitung der Jugendfeuerwehren und als Landesjugendfeuerwehrwart tätig. Am Sonntag ist er im Sächsischen Landtag offiziell verabschiedet worden.