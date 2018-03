Dresdner Startup Acker-Navi statt Stochern auf dem Feld

Unter ostdeutschen Äckern wächst eine Gefahr. Ein Viertel der landwirtschaftlichen Flächen ist bis in die DDR-Zeit mit Drainagerohren trockengelegt worden. So wurden ursprüngliche Sümpfe, Moore und feuchte Wiesen urbar gemacht. Doch diese Drainagerohre kommen in die Jahre und versagen nach und nach ihren Dienst. Die Folge sind vernässte Äcker, die zu Ertragseinbußen führen. Der Leidensdruck bei den betroffenen Bauern ist groß.



von Steffen Hengst