Mit einer ungewöhnlichen Aktion wollen Mediziner in Dresden am Donnerstag auf den heimtückischen Pankreaskrebs und zudem auf ihren Kampf gegen die Krankheit hinweisen. Mit einer lila illuminierten Semperoper soll zugleich den Betroffenen Mut gemacht werden. Bauchspeicheldrüsenkrebs gilt als sehr aggressiv, der früh Metastasen streut und sich zudem spät bemerkbar macht. Oft endet er noch immer tödlich. Dennoch sehen die Mediziner die Behandlung nicht als aussichtslos. Rund 150 Operationen führen die Spezialisten der Klinik für Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie am Uni-Klinikum jährlich durch, oft durch sehr kleine und für den Patienten schonende Schnitte. Danach werden die Patienten entsprechend ihres Krankheitsstatus mit diversen Methoden therapiert. Die Uni-Klinik teilte mit, dass die Mediziner mit ihren Erfahrungen auch in der Forschung an neuen und wirksamen Therapieverfahren arbeiteten.



Bauchspeicheldrüsenkrebs dürfe kein Tabuthema sein, fordern die Mediziner. Deshalb sind sie selbst gemeinsam mit Selbsthilfegruppen am Donnerstag zwischen 18:00 und 19:30 Uhr auf dem Theaterplatz vor der lila angestrahlten Semperoper dabei und beantworten Fragen zu der tückischen Krankheit, zur Früherkennung und Behandlungsmöglichkeiten. Der 16. November ist der Weltpankreastag.



Quellen: Uni-Klinikum Dresden/lam