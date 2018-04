Nach einem Unfall mit zwei Lkw hat sich auf der A4 ein kilometer langer Stau gebildet. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, sind kurz vor 11 Uhr zwischen den Dreieck Nossen und Wilsdruff in Fahrtrichtung Dresden zwei Lkw zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden laut Polizei leicht verletzt. Einer der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.



Gegen 13:30 Uhr staute sich der Verkehr bereits auf zehn Kilometer. Autofahrer müssen mit einer Wartezeit von zwei Stunden rechnen. Durch den Unfall gibt es auch Rückstau auf die A14 bis Nossen-Ost. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.