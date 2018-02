Es gibt auch Gewalt gegen Männer. Opfer finden Zuflucht ind en Männerschutzwohnungen in Dresden und Leipzig.

Sascha Möckel kann es immer noch kaum glauben. Spätestens als sich ein Rentner meldete, der ein Jahr im Keller wohnte, weil ihn seine Frau nicht mehr in die Wohnung ließ. Spätestens da wusste er, wie wichtig Männerschutzwohnungen sind. "Die Geschichten der Betroffenen zeigen, dass auch Männer Opfer von Gewalt werden und Hilfeangebote notwendig sind", erklärt der Mitarbeiter der Dresdner Männerschutzwohnung. Je mehr der Zufluchtsort bekannt würde, desto mehr Männer erhielten die Chance sich überhaupt erst einmal auf den Weg zu machen."

Ein Jahr gibt es die Männerschutzwohnung in Dresden nun schon. Sozialarbeiter Möckel zeigt eine positive aber auch alarmierende Bilanz. In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Schutzwohnung an 173 Tagen von mindestens zwei Männern belegt - das entspricht einer Auslastung von 62 Prozent. "Nachdem es langsam anlief, meldeten sich immer mehr Männer bei uns", erklärte Möckel. Mittlerweile sei die Wohnung fast immer besetzt. Hilfebedürftige müssten sich mittlerweile gedulden und vorerst mit einem Platz auf der Warteliste vorlieb nehmen.