In einem bizarren Fall um die Tötung eines Geschäftsmannes im Gimmlitztal hat der Bundesgerichtshof (BGH) einen früheren Polizisten nun doch zu lebenslanger Haft unter anderem wegen Mordes verurteilt. Der in Leipzig ansässige 5. Strafsenat hob am Mittwoch in einem Revisionsverfahren eine Entscheidung des Landgerichts Dresden auf, wonach der Mann acht Jahre und sieben Monate Gefängnis erhalten hatte. Sowohl vor dem BGH als auch in der Vorinstanz ergingen die Urteile wegen Mordes und Störung der Totenruhe.