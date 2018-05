Bei einer Massenschlägerei in der Dresdner Erstaufnahmeinrichtung für Asylsuchende sind am Sonntagabend mindestens drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Dresden am Pfingstmontag bekanntgab, erlitten ein 25 Jahre alter Mann aus Libyen und ein 50-Jähriger Georgier Stich- und Schnittverletzungen. Ein weiterer Libyer im Alter von 39 Jahren wurde im Gesicht verletzt. Zunächst sei es zu einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von jeweils 20 Personen verschiedener Nationalitäten gekommen, teilte die Polizei weiter mit. Danach habe sich der Streit im Innenhof der Einrichtung zu einer massiven Schlägerei entwickelt. Die Männer gingen mit Messern, Stühlen und Feuerlöscher aufeinander los. Als die Polizei eintraf, war die Auseinandersetzung beendet. Ein Teil der Beteiligten habe sich in die Unterkunft zurückgezogen, hieß es.

Bereits in der vergangenen Woche war es in zwei Dresdener Asylunterkunften zu Tumulten gekommen. Wie die Polizei in Dresden am Freitag mitteilte, hatte es sowohl in der Erstaufnahmeeinrichtung auf der Bremer Straße als auch auf der Hamburger Straße zwischen Bewohnern und dem Sicherheitsdienst Auseinandersetzungen gegeben. In beiden Fällen eskalierte der Streit an der Essenausgabe. Die Muslime befinden sich derzeit im Ramadan. Mehrere Personen wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch sowie gefährlicher Körperverletzung.