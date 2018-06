In der Dresdner Erstaufnahmeeinrichtung in der Bremer Straße hat es am Sonnabend eine Massenschlägerei gegeben. Wie die Polizei mitteilte, waren zunächst 20 Personen in Streit geraten, allerdings erhöhte sich die Zahl schnell auf 60. Als die Polizei eintraf, war die Schlägerei aber bereits beendet. Drei verletzte Georgier im Alter von 26, 33 und 34 Jahren wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Fensterscheibe der Unterkunft wurde ebenfalls beschädigt.

Auseinandersetzungen dieser Art gibt es in den Erstaufnahmeeinrichtungen häufiger. Bereits am Pfingstsonntag gerieten in der Dresdner Unterkunft in der Hamburger Straße Gruppen von jeweils 20 Personen verschiedener Nationalitäten aneinander. Mit Messern, Stühlen und Feuerlöschern gingen sie aufeinander los. Eine Woche zuvor hatte es ebenfalls sowohl in der Hamburger Straße als auch in der Bremer Straße zwischen Bewohnern und dem Sicherheitsdienst Auseinandersetzungen gegeben. In beiden Fällen war der Streit an der Essenausgabe ekaliert.