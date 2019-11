20.11.2019 | 12:35 Uhr Vom Blitz zum Motor - Stadtmuseum Meißen zeigt Geschichte der Stromerzeugung

Unter dem Titel "Achtung Hochspannung" ist am Mittwoch im Stadtmuseum in Meißen die neue Weihnachtsausstellung eröffnet worden. Wie das Museum mitteilte, erzählt die Schau von den Anfängen der Forschung zur Elektrizität. Besucher können sich in zahlreichen Experimenten an Magneten oder Morseapparaten ausprobieren und viel über die Stromerzeugung im 19. Jahrhundert erfahren.