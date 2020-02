Die sächsische AfD trifft sich am Sonnabend und Sonntag zu einem Parteitag in Weinböhla. Die stärkste Oppositionspartei in Sachsen will ihr Führungspersonal neu wählen. Derzeit sieht es danach aus, dass es an der Spitze der Partei keine Veränderungen geben wird. Für das Amt des Landesvorsitzenden kandidiert erneut Jörg Urban. Jan Zwerg tritt wieder für den Posten des Generalsekretärs an. Bisher gibt es keine Gegenkandidaten. Auch die meisten anderen Mitglieder des zwölfköpfigen Vorstandes haben ihre Bereitschaft erklärt, weiterzumachen.