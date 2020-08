Nein. Digitale Mittel in Museen sind kein Novum mehr. Ob mit der VR-Brille oder Tablet – in den letzten Jahren bieten das immer mehr Museen an. Deutschland hinkt insgesamt etwas hinterher, so das französische Animations-Startup "Histovery".



2016 erweckte das Naturkundemuseum in Berlin unter anderem seinen Brachiosaurus zu neuem Leben – er wütet seitdem durch seine "Wohnstube" und jagt damit den Besuchern so manchen Schreck ein. Mit dem Tablet gehen die Besucher durch die Gedenkstätte von Bergen-Belsen. Sehr nüchterne Grafikelemente ergänzen den Ort um historische Elemente, zum Beispiel nicht mehr vorhandene Baracken. Aussagen von Zeitzeugen werden in Form von Video- und Audio-Ausschnitten übermittelt.



Tourismus-Expertin Professor Matilde Groß von der Hochschule Harz benennt folgende Beispiele: "Mein bisherigen Stand nach sind das Städel Museum in Frankfurt, das Auswandererhaus Bremerhaven, das Skagens Museum in Dänemark oder das British Museum und das National History Museum in London die Vorzeigebeispiele."