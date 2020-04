Der neue Bischof der evangelischen Landeskirche Sachsens, Tobias Bilz, wird am Mittag in sein Amt eingeführt. Bilz war Ende Februar von der Landessynode zum Nachfolger von Carsten Rentzing gewählt worden. Rentzing war unter anderem nach Kritik an von ihm verfassten, demokratieverachtenden Schriften zurückgetreten. An dem Gottesdienst zur Amtseinführung im Dom zu Meißen können aufgrund der Corona-Einschränkungen nur 15 Personen teilnehmen. Die Amtseinführung wird ab 12 Uhr im MDR-Fernsehen übertragen.

Unterdessen hat eine traurige Nachricht die Landeskirche erreicht. Wie am Freitag bekannt wurde, starb der frühere Bischof der evangelischen Landeskirche Sachsens, Johannes Hempel am Donnerstag im Alter von 91 Jahren in einem Dresdner Altenzentrum.



Der gebürtige Zittauer war von 1972 bis 1994 Landesbischof und damit in der Umbruchzeit am Ende der DDR, die erhebliche Auswirkungen auch auf die Kirche hatte. Für den amtierenden Landesbischof Tobias Bilz war es eine große Stärke Hempels, "schwierige Situationen zu ordnen und das wegweisende Wort zu sprechen".