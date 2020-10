Zwar habe es in einigen Kommunen kleinere Ausreißer in Richtung der Kandidaten für AfD oder das links-grüne Bündnis gegeben. Aber: "Ralf Hänsel hat allgemein abgeräumt. Er hat die Wahl klar gewonnen", urteilte Joachim Amm. Er warnte jedoch davor, aus den Landratswahlen für Meißen allgemeinere Aussagen für die sächsische Landespolitik abzuleiten.

Kommunalwahlen seien generell Persönlichkeitswahlen, bei denen die Menschen in erster Linie auf die Person achteten und dann erst auf die Partei. "Wenn man dann jemanden hat, den man nicht mag, gewinnt ein anderer", sagte Amm. Und er verwies auf die Statistik, wonach auch vor der Kreisgebietsreform traditionell die CDU in Sachsen die Landratswahlen dominiert habe.

Blickt man auf die Verteilung der Wählerstimmen in den Landkreisregionen, fallen einige Kommunen auf: In Lampertswalde bekam Thomas Kirste (AfD) mit 444 Stimmen 13 Stimmen mehr als Ralf Hänsel (431 Stimmen). In der Stadt Radebeul erreichte Grünenkandidatin Elke Siebert mit 4.011 Stimmen zwar gut 2.000 Stimmen weniger als Ralf Hänsel. Aber AfD-Kandidat Kirste bekam nur 2.563 Wählerstimmen. Die detaillierte Übersicht zur Stimmverteilung finden Sie hier .

Zeithains Noch-Bürgermeister und neuer Meißner Landrat Ralf Hänsel interpretiert die Ergebnisse durchaus vor dem soziokulturellen und wirtschaftlichen Gefälle innerhalb des Landkreises. In manchen Gemeinden seien die Menschen sehr unzufrieden und hätten daher aus Protest gewählt. "Ich könnte mir vorstellen, dass es in Lampertswalde so war", meinte Hänsel. Die Menschen seien unzufrieden über den Lkw-Verkehr durch das neue Amazon-Lager. Die Gemeinde habe zudem größere Schwierigkeiten, weshalb Dinge in der Kommune nicht so schnell vorangehen würden. "In landwirtschaftlich geprägten Regionen des Kreises machen sich die Leute Sorgen, wohin die Agrarpolitik des Landes noch führen soll."