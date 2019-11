Eine Serie von Grabschändungen in Nossen ist aufgeklärt. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte, wurde zum Amtsgericht Meißen Anklage gegen einen 33-jährigen Mann erhoben. Ihm wird Diebstahl in sechs Fällen, Störung der Totenruhe in neun Fällen und Sachbeschädigung vorgeworfen.

Die ersten Taten liegen bereits mehr als drei Jahre zurück. So soll der Beschuldigte seit Sommer 2016 vom Friedhof in Nossen unter anderem zwei Grabplatten im Wert von je etwa 350 Euro und mehrere Holzkreuze im Wert von etwa 550 Euro gestohlen haben. Weiterhin wird im zur Last gelegt, in die alte Leichenhalle des Friedhofs eingebrochen zu sein und mehrere Grabsteine umgeworfen zu haben.