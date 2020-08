Das Winzerstraßenfest in Weinböhla, eines der größten sächsischen Weinfeste neben denen in Meißen und Radebeul, ist abgesagt. Bürgermeister Siegfried Zenker verwies auf die anhaltende Unsicherheit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Gemeinde habe dennoch ein Hygienkonzept erarbeitet und den Gesundheitsbehörden vorgelegt. Trotzdem könne das Fest am ersten September-Wochenende in den engen Gassen nicht stattfinden.

Der Rathauschef verwies auf touristische Angebote in dem staatlich anerkannten Erholungsort, die individuell genutzt werden könnten. So stellt der Zentralgasthof im Zentrum des Ortes in diesem Sommer immer freitags ein Weingut der Region vor, die Winzer schenken den Gästen ihre Weine in kleinem Rahmen aus.

Auch die Weinfeste in Meißen und Radebeul finden in diesem Jahr nicht in gewohnter Weise statt. So sollen Weingüter in Meißen und angrenzenden Ortschaften die Gäste am geplanten Festwochenende Ende September auf ihren Höfen und in den Weinbergen empfangen. Für Hygienevorschriften sind die Winzer dann selbst verantwortlich. Radebeul will an verschiedenen Orten in der Stadt ein Programm in kleinerem Rahmen auf die Beine stellen. Dabei soll größtmöglicher Abstand zwischen den Gästen gewährleistet werden. Tausende Besucher strömen alljährlich zu den Weinfesten im Elbland. Sie sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für den Fremdenverkehr und die Winzer.