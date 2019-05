Briefwählerin in Meißen erhält bereits ausgefüllten Stimmzettel

In Meißen hat eine Briefwählerin einen fertig ausgefüllten Stimmzettel erhalten. Wie aus einer MDR SACHSEN vorliegenden eidesstattlichen Erklärung der Frau hervorgeht, hatten sie und ihr Mann Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahl am 26. Mai beantragt. Beim Öffnen ihres Briefs am vergangenen Sonnabend stellte die Frau fest, dass schon drei Kreuze auf ihrem Stimmzettel sind. Sie wurden neben dem Namen eines AfD-Kandidaten eingezeichnet. Der Stimmzettel wäre in dieser Form gültig gewesen.

Kritik am Schweigen der Stadtspitze

Die Briefwählerin informierte einen Meißner Linken-Stadtrat und übergab ihm den Stimmzettel mit der Bitte um eine Übergabe an die Wahlkommission. Ulrich Brumm, unabhängiges Mitglied der Wahlkommission in Meißen, sprach in der "Sächsischen Zeitung" von Wahlfälschung. Zugleich kritisierte er, dass bis zum Dienstag weder Oberbürgermeister Olaf Raschke noch sein Stellvertreter Markus Renner zu dem Vorfall Stellung bezogen hätten. Die Meißner Stadtverwaltung teilte auf Anfrage der Zeitung lediglich mit, dass der Vorfall und die dazu laufenden polizeilichen Ermittlung bekannt seien. Wie es dazu kommen konnte, sei unerklärlich. Weitere Vorfälle dieser Art habe es bisher nicht gegeben. Der Wahlleiter von Meißen, Markus Banowski, wollte nach Informationen von MDR SACHSEN am Mittwoch eine Stellungnahme abgeben.

Ähnlicher Vorfall in Glashütte