Voll der Osten: Ausstellung in Meißen zeigt Leben in der DDR

Die Fotoausstellung „Voll das Leben“ ist in Meißen eröffnet worden. Der Fotograf und Mitbegründer der international bekannten Ostkreuz-Agentur zeigt in der Schau Aufnahmen des Alltag der Menschen in der DDR. Begleitet von Texten des Historikers Stefan Wolle gewährt die Schau im Kreuzgang der Evangelischen Akademie Meißen einen ungeschminkten Blick in die Vergangenheit. Der in Radebeul geborene Hauswald streifte in den 1980er Jahren durch Ost-Berlin. Seine Fotos zeigen Menschen in ihrem Alltag in der Großstadt. Zu sehen sind Einsame, Rentner, Rocker, verliebte Pärchen, aber auch Leute, die sich in Kirchen engagierten, müde Arbeiter, Mütter oder Demonstrationsteilnehmer – darunter viele Momentaufnahmen, die die DDR-Führung am liebsten nicht zeigen wollte, weil sie nicht zur offiziellen Propaganda passten.