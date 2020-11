Vor dem Aldi-Logistikzentrum in Wilsdruff hat es am Montagmorgen eine Protestaktion von Landwirten gegeben. Wie ein Reporter mitteilte, parkten die Bauern zahlreiche Traktoren vor der Lagerhalle. Die Aktion in Wilsdruff ist Teil weiterer Bauernproteste in anderen Bundesländern. Die Landwirte kritisieren, dass durch Dumpingpreise der Lebensmittelketten die Existenz ihrer Betriebe bedroht wird. Es wurden weitere Protestaktionen angekündigt.