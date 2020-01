2019 fanden 1.125 Domführungen in fünf Sprachen statt sowie 808 Turmführungen. Im Bereich der Dommusik haben die Besucher 179 Konzerten, Orgel- und Abendmusiken gelauscht. Zudem fanden 118 Gottesdienste und Andachten statt. Besonders in Erinnerung wird Domprediger und Superintendent Andreas Beuchel ein Sommerabend im Juni 2019 bleiben. "Das Abschlusskonzert der Elblandphilharmonie musste wegen der großen Hitze in den etwas kühleren Dom verlegt werden. Das war besser für die empfindlichen Instrumente. Am Ende hörten 700 Menschen zu."

Beuchel hat festgestellt, dass manche Touristengruppen in jüngster Zeit gar keine Zeit mehr haben, den Dom zu besichtigen - obwohl sie auf den Burgberg geeilt kämen. "Die Touristenführer stehen dann auf dem Domplatz und zeigen Bilder herum. Danach zieht der Tross schnell weiter." Zunehmend falle es den Leuten auch schwer, Ruhe und Besinnung auszuhalten, was Andreas Beuchel daran festmacht, dass immer häufiger Besucher bei Konzerten oder Gottesdiensten nach nur wenigen Minuten wieder gingen. Die Formate, die im mittelalterlichen Dom angeboten werden, will Beuchel hinterfragen nach dem Motto. "Was brauchen die Menschen?" Der Trend gehe zu kürzeren Veranstaltungen. Die Geistlichen Musiken, Predigtreihen, Orgelmusiken und Aufführungen als Teil der Neuen Burgfestspiele, die man aus den vergangenen Jahren kennt, werden 2020 weitergeführt. "Wir bleiben in der Kontinuität", kündigte Superintendent Beuchel an.