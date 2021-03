Nach dem Brand eines ehemaligen Gasthofs in Wölkisch (Landkreis Meißen) im Dezember 2020 hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt. Bei den drei Männern im Alter von 31, 34 und 46 Jahren aus dem Bereich Torgau wurden den Angaben der Polizei zufolge zahlreiche Beweismittel sichergestellt, unter anderem Gegenstände, die aus dem Gasthof gestohlen wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen am Nachmittag des 12. Dezember 2020 mindestens drei Personen in das Gebäude ein und stahlen unter anderem einen Kerzenständer und eine Tasche. Später entfachten sie auf dem Dachboden ein Feuer, "offenbar um die eigentliche Straftat zu vertuschen und Spuren zu vernichten", heißt es in einer Mitteilung der Polizei.