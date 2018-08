Brand in Gewerbegebiet: Autobahn 13 bei Radeburg wegen Rauchentwicklung gesperrt

Wegen des Brandes in einem Gewerbegebiet in Radeburg im Landkreis Meißen ist die Autobahn 13 in diesem Bereich zeitweise voll gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, war am Mittag in einem Firmengebäude ein Feuer ausgebrochen. Es soll sich demnach um einen Rohbau der Firma Schenker handeln. Augenzeugen in Dresden berichteten von einer Rauchsäule am Horizont.