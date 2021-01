Die Polizei hat zwei Tatverdächtige ermittelt, die im vergangenen August in Klipphausen eine Lagerhalle in Brand gesetzt haben sollen. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte, wird den 28- und 41-jährigen Deutschen vorsätzliche Brandstiftung zur Last gelegt. Sie setzten den Ermittlern zufolge Brandbeschleuniger ein.