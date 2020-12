Studierende und Bundeswehr-Angehörige unterstützen die Gesundheitsämter bei der Kontaktverfolgung. In Meißen sind Ärzte im Ruhestand einem Hilfeaufruf gefolgt (Archivfoto). Bildrechte: dpa

Frau Dr. Hauswald, was dachten Sie als erstes, als Sie vom Aufruf hörten, dass Ärztinnen und Ärzte in Rente den Gesundheitsämtern helfen sollen?

Angelika Hauswald: Ich hatte ja schon gehört, dass die Fallzahlen stiegen. Dann kam die Mail mit der Anfrage über das Gesundheitsamt. Tja, ein bisschen Helfersyndrom habe ich wohl und ich sagte zu. Die einzige Bedingung war, dass ich keinen direkten Kontakt zu Patienten haben wollte. Nun bin ich zwei Mal in der Woche für je vier Stunden in der Kontaktermittlung dabei. Wir sind insgesamt vier Kollegen, die aus dem Ruhestand zurück sind und mithelfen. Was soll ich sagen? Wenn ich einmal dort sitze, sind die vier Stunden jedes Mal schnell um und es geht länger.

Wie erleben Sie die Gespräche mit den Menschen, Corona-Kranken und Angehörigen, aber auch mit den Erstkontakten?

Bislang habe ich nichts Unmögliches erlebt. Die Menschen sind bereit, Auskunft zu geben. Aber ob sie immer die Wahrheit sagen? Einer meiner Kollegen vermutet, dass die Leute auf den Dörfern nicht sagen, bei welcher Feier oder in welchem Garagentreff sie sich angesteckt haben. Anfangs war ich sehr verwundert, über die Arbeitsaufteilung innerhalb der Kontaktverfolgung. Ein Team ermittelte den Fall, eines die Erstkontakte des Falls, ein anderes führte die Informationen zusammen. Ich dachte, dass das in einem Schwung gemacht werden sollte. Mittlerweile wurden die Abläufe geändert und viel Angehäuftes abgearbeitet. Wissen Sie, die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes arbeiten zehn Stunden am Tag und am Wochenende. Es herrscht Personalnotstand.

Angelika Hauswald war Fachärztin für Kinderheilkunde und als Praktische Ärztin niedergelassen. Jetzt hilft sie dem Gesundheitsamt Meißen und hofft, dass die Menschen vernünftig bleiben und sich an die Regeln halten. Bildrechte: privat

Sie kennen die Arbeit der Gesundheitsämter zu DDR-Zeiten und nun in der Bundesrepublik. Was ist Ihnen aufgefallen?

Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir mal so eine Pandemie, ja so eine Katastrophe erleben werden. Als ich Studentin war, gab es 1975 eine Grippewelle. Auch wir Medizinstudenten wurden in die Polikliniken geschickt, um die dortigen Ärzte zu entlasten. Heutzutage kann man wohl kaum Medizinstudenten in die Praxen schicken, da diese private Unternehmen sind.

Ich würde mir wünschen, dass es bundesweit einheitliche Richtlinien für alle Gesundheitsämter gibt, die ab einem bestimmten Zeitpunkt greifen und verbindlich sind. Im Katastrophenfall braucht man einheitliche Richtlinien und keine Demonstrationen ohne Mundschutz. Das Leben der Menschen muss doch ein höheres Gut sein. Im Grunde bräuchte es Einheitlichkeit im Handeln auch EU-weit. So trifft am Ende wieder jeder EU-Staat und jedes Bundesland eigene Entscheidungen, lockert, wenn die Zahlen sinken, wartet ab, entscheidet neu und das Virus gelangt über die Grenzen überallhin. Bei dem Hin und Her nehmen die Menschen die Maßnahmen nicht mehr ernst. Es fehlt auch an Hinweisen, wie man sich schützen kann, finde ich.

Was meinen Sie damit? Masken, Mindestabstand, Handhygiene? Darüber wird doch überall berichtet.