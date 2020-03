Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, v.re.) spricht bei seinem Besuch in der Infektionsambulanz des Elblandklinikums Meißen am 13. März mit Oberarzt Thomas Peschel und dem ärztlichen Direktor Martin Wolz. Bildrechte: dpa

Außerdem richtet die Kassenärztliche Vereinigung (KV) eine zweite Infektionsambulanz am Krankenhaus in Meißen ein. Dazu gehören zwei Zelte für den Durchlauf der Testpersonen und ein Container, in dem die Coronatests durchgeführt werden. Dabei sollen auch die Testmöglichkeiten der Klinik mitgenutzt werden, erklärte Frank Ohi, Vorstandschef der Elblandkliniken, den Krisenstab. Auch sei die stationäre Behandlung an einem Ort, also dem Krankenhaus Meißen, von Vorteil für das medizinische Personal und die Patienten. Eine erste Infektionsambulanz war bereits am Freitag vor einer Woche in der Klinik in Betrieb gegangen.