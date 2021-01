Corona-Ausbruch in Gröditzer Pflegeheim

Das Pflegeheim "Weidenglück" in Gröditz ist derzeit geschlossen. 29 Bewohner und 19 Mitarbeiter sind nach Angaben des Betreibers positiv auf das Coronavirus getestet worden. Geimpft wurden alle Bewohner und Mitarbeiter bereits am 2. Januar. Doch schon wenige Tage später habe es positive Tests gegeben, teilte ASB-Geschäftsführer Andreas Krüger auf Anfrage von MDR SACHSEN mit.

Studien zeigen, dass der volle Impfschutz erst sieben Tage nach der zweiten Impfung erreicht wird. In dem Gröditzer Heim will man nun trotz des Coronaausbruches die zweite Impfung durchführen und diejenigen immunisieren, bei denen das möglich ist. Die räumliche Situation gäbe das auf jeden Fall her, so der Geschäftsführer. Er richte sich damit auch nach den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes. Dass hat ganz offiziell betont, dass Impfungen auch in Pflegeheimen angeboten werden sollen, in denen zeitgleich einzelne Covid-19-Fälle auftreten.