Meißen ist nicht die Realität

Hier werde eine ganze Branche und auch viele fleißige und engagierte Mitarbeiter der Krematorien in ein Licht gerückt, was so nicht reell ist, kritisiert Wenzel.

Hier werden eindeutig Managementfehler gemacht und auch die aufsichtsführenden Stellen versagen. Tobias Wenzel Landesinnung der Bestatter Sachsen

Wenzel fordert personelle Konsequenzen. Die entsprechende Berufsgenossenschaft sei bereits informiert worden.



Kein Normalzustand

Auch der Bundesverband Deutscher Bestatter ist über die Bilder aus dem Krematorium in Meißen entsetzt.

Diese Bilder sind furchtbar und sind nicht der Normalzustand. Stephan Neuser Generalsekretär Bundesverband Deutscher Bestatter

Neuser sieht drei Ursachen dafür, dass sich gerade in Meißen die Särge stapeln. Zum einen könnte der Preis für eine Einäscherung in Meißen günstiger sein, als anderswo. Zudem gebe es in Sachsen eine Übersterblichkeit. Und generell hätten Bestatter im Januar mehr zu tun, weil die Standesämter über die Feiertage länger geschlossen hätten und Sterbeurkunden erst nach und nach ausstellten. Laut Bundesverband herrscht in Meißen eine Ausnahemsituation, die hausgemacht ist. Bildrechte: xcitePRESS

Wenn man dann Corona-Hotspots hat wie in Sachsen und eine Übersterblichkeit, dann kann das dazu führen, dass es in einzelnen Regionen zu einer Überlastung kommt. Stephan Neuser Generalsekretär Bundesverband Deutscher Bestatter

Der Bundesverband habe der Stadt Meißen letzte Woche Hilfe angeboten, so Neuser. Eine Antwort habe man aber bislang nicht erhalten.

"Wir haben alles im Griff"

Die Aufregung über seinen medialen Auftritt versteht Krematoriumsleiter Jörg Schaldach nach eigener Aussage nicht. Auch die Kritik, dass in seinem Haus unwürdig mit Verstorbenen umgegangen werde, kann er nicht nachvollziehen.

Wir sind zwar am Limit, aber wir haben einen Plan und wir schaffen das. Jörg Schaldach Leiter Krematorium Meißen

Die Verstorbenen würden nicht Tage im Krematorium gelagert. "Normalerweise arbeiten wir so, dass die Angehörigen nur einen Tag warten müssen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind das nun zwei bis drei Tage," so Schaldach.



Als Ursache für die derzeitige Lage in seinem Haus sieht er die Übersterblichkeit in Sachsen, den Jahreswechsel, seine Preisgestaltung sowie die generell hohe Anzahl an Feuerbestattungen. Über 90 Prozent der Sachsen wünschten sich eine solche, sagte er. Hilfe von anderen Krematorien oder dem Land will Schaldach nicht. Weder finanziell, personell noch technisch.

Es ist eine Katastrophenlage, damit müssen wir klar kommen. Wir haben es aber im Griff. Jörg Schaldach Leiter Krematorium Meißen

Damit das Krematorium nicht völlig zum Erliegen kommt, werden Verstorbene von Montag bis Sonntag im Drei-Schicht-System eingeäschert. Im Dezember seien hier über 1.300 Särge verbrannt worden, für den Januar werden es bis zu 1.600, schätzt Schaldach. Erst ab April, denkt er, normalisiere sich die Lage in den Krematorien wieder. Das Krematorium in Meißen will trotz hoher Auslastung die Lage selbst in den Griff bekommen. Bildrechte: xcitePRESS

Nächstes Krematorium am Limit