Zum Thema Mundschutzpflicht beim Einkaufen hat Geschäftsinhaberin Elke Weckwerth eine klare Meinung: "Ich finde das gar nicht so verkehrt." Die Meißnerin führt seit 22 Jahren ein Herrenbekleidungsgeschäft, hat zwei Hochwasser und die mageren Jahre nach der Euro-Umstellung überstanden. Von der Corona-Krise will sie sich jetzt nicht unterkriegen lassen. "Es muss vorangehen. Ich wünsche mir Normalität", sagt sie und hofft auf die Stammkundschaft. Zwei Leute können gleichzeitig in ihr 80 Quadratmeter großes Geschäft in der Burgstraße treten. Bislang seien alle Kunden mit Mundschutz einkaufen gekommen.

Kunden sehen Mundschutz gelassen

Kundenberatung unter besonderen Umständen: Elke Weckwerth (re.) berät Jerome Gellmann, der einen Anzug kaufen wird. Bildrechte: Kathrin König Wie zum Beispiel der Kunde Jerome Grellmann. Der junge Mann will Anfang August 2020 heiraten. Er fragt bei Elke Weckwerth nach seinem Hochzeitsanzug.



Ob die Feier mit genau 50 Gästen wie geplant stattfinden kann? "Tja, mal abwarten, was bis dahin alles geht", sagt er. Die Mundschutz-Pflicht sieht Grellmann ganz gelassen: "Ich breche mir da keinen ab, wenn ich den trage".

Ich bin ein optimistischer Mensch und will, dass die Menschen wieder Freude haben. Pia Neubert Ladeninhaberin

Am Eingang ihres Geschäfts "Romantik und Wohnen" hat Pia Neubert am Morgen mit Kreide auf eine Tafel geschrieben: "Wir bitten um Mundschutz, bis 3 Personen im Geschäft, 1,5 Meter Abstand halten". Um die Vorschriften einzuhalten und Platz zu haben, hat die Geschäftsfrau ihren Laden umgestaltet. "Abstand halten ist in kleinen Geschäften schwierig. Ich hoffe, dass die Menschen diszipliniert sind", sagt sie. Während sie vor der Tür noch einen Blumentopf mit frischem Grün gestaltet, grüßen Passanten und Nachbarinnen im Vorübergehen. "Wir freuen uns, dass wir wieder da sind", sagt auch Pia Neubert.

Nutzer der Stadtbusse vorbereitet

Beim Blick in mehrere Busse am Meißner Bahnhof und am Neumarkt fallen viele leere Sitzreihen ins Auge. Vereinzelt steigen Passagiere ein. Sie tragen Mundschutz, Tücher oder ziehen sich eine Halsbedeckung übers Gesicht. Mehrere Busfahrer und Busfahrerinnen der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) sagen: "Die wenigen, die mitfahren, halten sich an den Mundschutz." Bis Montagvormittag hätte es keinerlei Probleme gegeben. Ein Fahrer meint, dass sich das psychologisch regeln werde. "Wenn alle im Bus mit Mundschutz sitzen und einer kommt und wird angesprochen, hat das ja 'ne Wirkung." Am Montagvormittag standen Meißner geduldig vor einem Textilgeschäft, in dem es Stoffbedeckungen fürs Gesicht zu kaufen gab. Bildrechte: MDR/Kathrin König

Bildrechte: MDR/Kathrin König Für das Ehepaar Fischer/Maletti aus Bannewitz stand es nicht zur Debatte, unvorbereitet zum Stadtbummel nach Meißen zu kommen. "Es kostet ein bissel Überwindung, diesen Schutz zu tragen. Aber wenn es alle machen, was soll's", sagt Eberhardt Fischer und lacht unter der Stoffmaske, die seine Frau ihm genäht hat. Sie nutzen den ersten Tag der Corona-Lockerungen zum Bummeln und Einkaufen in Fischers Geburtsstadt Meißen. Bei der Gelegenheit haben sie sich auch noch ein paar mehr Masken mehr gekauft.

Vom Urlaub in die Krise und zurück

Entspannt in der Vormittagssonne sitzt Heike Leupold mit ihrer Mitarbeiterin vor dem Laden auf dem Gehsteig. Beide trinken Ingwertee und freuen sich über die Passanten in der Innenstadt. Seit elf Jahren führt Leupold ihr Geschäft "Die Perlenfischerin". Am Montag will sie Fenster putzen, im Laden aufräumen und ab Dienstag wieder öffnen.

Ich sehe viele lächelnde Menschen, das fühlt sich gut an. Heike Leupold Inhaberin

Heike Leupold (re.) genießt mit ihrer Mitarbeiterin Cornelia Ellard-Meng in der Morgensonne Ingwertee. Ihr Geschäft "Die Perlenfischerin" öffnet ab Dienstag wieder. Bildrechte: MDR/Kathrin König Die Meißnerin hatte von der Corona-Krise wochenlang nichts mitbekommen. "Ich war mit sechs Frauen auf Kamel-Wüstentour in Ägypten. Wir hatten keinen Medienempfang und wussten während der Tour gar nichts", erzählt sie. Umso größer der Schock, als der Rückflug Ende März ausfiel und sie zwei Wochen lang auf den Rückholflug der Bundesregierung warten musste. 14 Tage hat sie seitdem freiwillig in Quarantäne verbracht.



Der Ingwertee in der Sonne ist seit der Isolation ihr erster Moment in Gesellschaft.

Neue Herausforderungen für Kleinunternehmer

Leupolds Haupteinnahmequelle sind Kreativ- und Schmuckkurse für Kinder und Erwachsene. "Das geht ja jetzt nicht. Ich plane gerade um und will Kurse per Skype anbieten", erzählt die Unternehmerin. Erst einmal sollen die Hocker für die Kursteilnehmer weggeräumt werden, damit mehr Platz im Laden ist.

Wir müssen jetzt das Beste daraus machen und uns gegebenenfalls umstellen. Steffi Kraus Inhaberin Buchgeschäft

Ähnlich pragmatisch sehen die beiden Inhaberinnen der "Meißener Buchhandlung" am Marktplatz die Lage. "Sicher wird vieles weiter online laufen", meint Nicolé Weiß. Während der Schließung ihres Buchgeschäfts hätten viele Stammkunden Bücher online bestellt. "Sie haben uns toll unterstützt. Bei den Auslieferungen haben wir viele gute Gespräche geführt, Mut zugesprochen bekommen und auch Schokolade", erzählt Nicolé Weiß.

Das ist kein Überfall. Ich wollte nur ganz viel Erfolg wünschen. Älterer Kunde mit Mund-Nase-Bedeckung beim Eintritt in den Buchladen