Wenn gar nichts mehr ging wegen der Corona-Belastungen, schnappte Martina Sperling im Park frische Luft und erinnerte sich an ihre Krisenerfahrungen, die sie notgedrungen bei Hochwasserkatastrophen in Meißen sammelte. Ihre Arbeitsstelle befindet sich unmittelbar an der Elbe Bildrechte: Kathrin König

Martina Sperling hat in der Corona-Krise immer wieder bedauert, dass sie keine Hellseherin ist. "Hätte man nur geahnt, was alles auf uns zukommt, hätten wir doch viel mehr Schutzkleidung, Material und Desinfektionsmittel auf Vorrat in die Schränke gepackt", sagt die Pflegedienstleiterin. Die Preise für einstige Pfennigartikel seien heute teilweise zehn Mal so hoch, ärgert sich die 63-jährige Altenpflege-Chefin. Ihr Berufsleben im Senioren-Park Carpe Diem endet nun - genau ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Sachsen.