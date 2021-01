Heiligabend hatte Susanne Singer genug von Angehörigen und Bekannten gehört, die immer wieder auf Pflegeheime und das Pflegepersonal schimpfen. Als die Meißnerin am 24. Dezember Geschenke für ihre Mutter und Schwiegermutter am Eingang des Seniorenparks Meißen, "Carpe Diem", abgibt, spricht sie den Leiter an. "Kann ich denn helfen?" Damit hat Lars Weber nicht gerechnet. Gerade hatte das Gesundheitsamt die dritte Etage des Pflegeheimes unter Quarantäne gestellt, sodass die Bewohner ihre Zimmer nicht mehr verlassen durften und Mitarbeiter in Vollschutzkleidung arbeiteten. Zudem war ein Drittel der 130 Mitarbeitenden entweder selbst an Corona erkrankt oder als Kontaktpersonen in Quarantäne.