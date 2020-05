Verschmierte Fahrkartenautomaten, Dreck in Aufzügen: Ramona Müller aus Meißen ärgert sich über die Deutsche Bahn. Das Unternehmen sei bei der Sauberkeit nachlässig. "Gerade in Corona-Zeiten kann ich das nicht verstehen", sagt die Berufspendlerin. "Schon vor Corona, in der Grippesaison im Februar, habe ich mich über ein Kundenformular bei der DB Regio Südost beschwert." Vor allem die Touch-Bildschirme der Fahrkartenautomaten in Meißen-Triebischtal und am Bahnhof Meißen seien, wie sie sagt, eklig verschmiert. Und mit Gummihandschuhen funktionierten die Berührungsdisplays nicht.



Auch der Aufzug im Meißner Bahnhof sei oft dreckig, rieche nach Urin und Erbrochenem und man könne darin "allerlei Hinterlassenschaften finden". Das zuständige Bahnhofsmanagement aus Dresden habe ihr geantwortet und mitgeteilt, man werde sich mit dem beauftragten Reinigungsunternehmen ins Benehmen setzen. "Die Ticketautomaten sind mitten in Corona-Zeiten immer noch verschmiert", so Ramona Müller, die aus Sorge vor Ärger nur ihren Mädchennamen öffentlich nennen will.